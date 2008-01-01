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Снежный покров Москвы под угрозой

ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 12 января



Сначала января на Москву выпало 15 мм осадков, что при месячной норме в 52 мм, составляет пока всего лишь 28%.



При чем, 20% выпало за минувшие сутки, 11 января. Осадки пришли к москвичам долгожданным снегом, который щедро засыпал улицы, дороги и тротуары, создав не только праздничное выходное настроение жителям столицы, но и проблемы с гололедицы. Температурный фон с раннего утра субботы и вплоть до сегодняшнего часа сохраняет слабоотрицательные значения, что по-прежнему не мешает среднемноголетней норме отставать от фактической погоды на 2-3 градуса.



Но именно, благодаря тому, что на данный час температура держит планку на севере Москвы до -2, а на юге до - 4 градусов, снежный покров здесь впервые за всю зиму не тает уже сутки и сохраняется на уровне 7 см.



Однако, в вечерние часы новая порция тепла с западных рубежей вновь заставит температуре сдаться положительным значениям и осадки в виде дождя и мокрого снега вернут Москве привычный серый и унылый вид, смыв при этом следы белоснежного субботнего дня.



В районе 19-20 часов местного времени 12 января по Московской области прогнозируется прохождение теплого атмосферного фронта. При усилении ветра до 15 м/с и осадках, температура в ночные часы повысится до +2:+4 градусов.



В понедельник, 13 января, в утренние часы осадки ослабеют и днем прекратятся. Ветер сохранится в порывах до 10-12 м/с, а температура задержится до +1:+3 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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