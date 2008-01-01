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Урал принимает эстафету у снежного циклона

ИА "Метеоновости" / 14:50 Воскресенье, 12 января



Начало новой рабочей недели ворвется на Урал с порывисты ветром, метелями и снегом. Всему виной циклоническая ложбина с атмосферными фронтами, которая с северо-западными ветрами передает эстафету с центральных районов России вглубь, на восток.



Атмосферный вихрь нарушит неторопливый ход погоды, который установился в этом регионе с начала месяца и вероятно подбавит высоты снежного покрова, которая не спешит увеличиваться и на сегодняшний день составляет всего лишь 26 см. Всему виной все та же текущая аномально-теплая зима. В столице Свердловской области превышение температуры от многолетней нормы составляет +6,4 градуса. А ведь бывали годы, когда температура этих январских дней брала планку ниже - 40, как например в далеком 1927 году. Тогда 12 и 13 января морозы достигали -41 градусов.



Но наступивший новый год и в старом новом году не сможет даже близко подойти к таким минимумам. Ведь теплый воздух Атлантики, своим мощным напором, покорил уже северные рубежи Арктики, которая поставляет нам порции зимнего холода и возможность обжечь щеки суровым морозцем, кажется уже нереальной.



В предстоящий понедельник, 13 января, на Урале прогнозируется облачная погода, умеренный снег, ветер западной четверти до 14:17 м/с. Температура воздуха ночью -12:-7 градусов, днем -6:-1. И это опять далеко не норма. Которая для января этих мест составляет -11:-13 градусов / meteonovosti.ru /



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