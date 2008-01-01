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Новости погоды
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В Саудовской Аравии третий день неспокойно
ИА "Метеоновости" / 15:46 Воскресенье, 12 января

  Погода поставляет неприятные сюрпризы жителям и туристам этой страны.

В минувшую пятницу, 10 декабря, на провинцию Табук обрушилась самая настоящая снежная буря, которая достигла северо-западных провинций Королевства, следуя из Сирии и Турции. Песчаные барханы волшебным образом превратились в белые сугробы.

В Дубай в этот же день прошли ливневые дожди. Суточная норма осадков составила 31 мм, это почти в два с половиной раза превышает месячную норму для января.

В ночь на воскресенье, 12 января, стихия продолжила свой натиск. Обильные ливневые дожди с грозами гневно обрушились на столицу Королевства и вызвали даже нарушение в работе воздушного транспорта. Аэропорт Дубай вынужден вносить изменения в расписание рейсов.

Непогода вызвана неутихающими штормами в Красном море и Персидском заливе, ветер здесь достигает 40 - 45 м/с.

Климатические события последних лет дают повод задуматься о причинах резкой смены климата на полуострове. Начиная с 2016 года в зимнее время снега, градовые шторма и наводнения стали далеко не редкостью для этих мест. / meteonovosti.ru /
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