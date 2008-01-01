

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Понедельник, 13 января



В первый день рабочей недели погода для столицы и Подмосковья не по-зимнему теплая и влажная. Центр мощного североатлантического циклона сместится на Ямал, а вместе с ним уйдет и основная зона осадков. С ростом атмосферного давления, при облачной погоде с прояснениями, местами, в первой половине дня, еще не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит +1..+3, по области -2..+3. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



При такой погоде в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что сосуды не справляются с чрезмерными внешними нагрузками, усиливаются спастические реакции, "скачет" артериальное давление, нарушается сердечный ритм, учащаются приступы стенокардии и мигрени, обострения при бронхо-легочных и суставных заболеваниях. Стоит отметить, что все это провоцирует и появления психо-эмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения и др.



Приспособиться к таким, довольно не характерным, для московской зимы, погодным условиям, помогут соблюдение рекомендаций врача, всегда иметь при себе необходимые лекарства, постараться найти время на прогулки и занятия спортом, чрезмерно не перегружая организм, избегать стрессовых и эмоциональных нагрузок. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



