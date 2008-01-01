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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:30 Понедельник, 13 января
Утро понедельника, 13 января, встретит жителей уже привычной картиной: температура воздуха в режиме слабоположительных значений, все так же с пасмурного неба будет сеять небольшой дождь, да и порывистый ветер с запада уже не удивит москвичей своими метрами в секунду. Зима в Подмосковье превратилась в "день сурка".
Но не всегда канун празднования Старого Нового года в Москве был так уныл. В 1907 году морозы сковали землю до -37,4 градуса. А совсем недалекий, 2005 год, напротив, одарил московский воздух рекордным теплом +3,7 градуса.
В прошедшем, 2019 году, 13 января тоже отставало от своей климатической нормы почти на 3 градуса. Но все же максимальная температура сумела удержать минус (-2,6 градуса) и сохранить снежный покров, который уже к тому времени набрал высоту до 35 см.
Январь 2020 года рискует выйти в аутсайдеры по количеству снега. / meteonovosti.ru /
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