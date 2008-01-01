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Якутия - территория рекордного тепла

ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 13 января



Большая часть Якутии находится в поле повышенного давления, которое формирует обширный азиатский антициклон. И погода должна быть морозной. Но морозы наблюдаются лишь в центре и на северо-востоке региона, где господствуют северо-восточные ветры, накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2-4 градуса. На запад и юг Якутии с ветрами южных направлений распространяется очень теплый воздух, повышая температуру до рекордных значений. Вот и минувший день не стал исключением, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 15-17, а местами и более, чем на 20 градусов.



Второй день подряд обновляется абсолютный максимум температуры в Шелагонцах, 12 января температура повышалась до -14.7, что выше предыдущего почти на 3 градуса и продержавшегося с 1999 года. В Вилюйске тоже второй день подряд температура бьет рекорды, новый -14.8, прежний -16.8 зафиксирован в 1932 году. Не отстает и Исить, где обновился рекорд 2007 года со значением -17.3, новый -12.6 градуса. К вышеперечисленным рекордсменам присоединились и новички. В Джикимде новый абсолютный максимум для 12 января -8.6, предыдущий -9.7 градуса наблюдался в 1957 году. В Нерюнгри обновились инструментальные наблюдения за погодой, 12 января столбик термометра поднялся до отметки -14, что выше прежнего на 2.2 градуса продержавшегося с 2007 года. В Учуре была зафиксировано -12.8, прежний абсолютный максимум для 12 января -13 градусов наблюдался в 1992 году.



В предстоящие два - три дня на западе и юге Якутии сохранится аномально теплая погода, среднесуточная температура будет превышать многолетние значения более, чем на 10 градусов. Велика вероятность обновления инструментальных наблюдений за погодой. / meteonovosti.ru /



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