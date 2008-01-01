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На этой неделе в Крыму стабильная теплая погода

ИА "Метеоновости" / 11:33 Понедельник, 13 января



Уже несколько дней непогода обходит стороной Крымский полуостров. Циклон, в выходные перемещавшийся с северо-запада на южные районы России существенных осадков на территорию древней Тавриды не принес, разве что в некоторых районах немного покапал небольшой дождь, да северо-западный ветер усиливался до умеренного. В конце прошедшей недели дневная температура местами "подскочила" до +10..+12, что значительно, на 5-7 градусов выше нормы середины января.



Какие сюрпризы приготовила погода на этой неделе? Да особенно и никаких, можно сказать, что в Крым пришла полоса погодной стабильности. Всю рабочую неделю полуостров будет находится под преобладающим влиянием антициклонов, поэтому существенных осадков не ожидается. Во второй половине недели в некоторых районах возможно усиление северо-западного ветра, в порывах до 10-15 м/с. Погода останется теплой, но не чрезмерно - преобладающая температура ночью -1..+3, днем термометры покажут +5..+9. / meteonovosti.ru /



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