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Всю неделю погода в Москве на грани рекордов

ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 13 января



циклона максимальная температура в Москве приблизится к 3 градусам, но до рекордных значений вряд ли дотянет (для 13 января максимум составляет +3.7 и наблюдался в 2005 году).



Во вторник и среду столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, ночью в Москве 0..-2, днем до 2 тепла, ветер западный, умеренный, в среду днем его порывы местами достигнут 12-14 м/с.



В четверг местами соберется небольшой дождь, а юго-западный ветер, местами с порывами 12-14 м/с, принесет новую порцию тепла: ночью в Москве 1..3, днем 3..5 выше ноля. В этот день может быть обновлен абсолютный максимум этих суток, который составляет +3.1 и наблюдался в 1925 году. И не исключено, что от снежного покрова к конце недели останутся только крохи.



В последний рабочий день недели атмосферное давление подрастет, существенных осадков не ожидается, температура в течение суток около 0 градусов.



Среднесуточная температура воздуха останется на уровне -0,3..-0,5 градуса.



В 21 веке такое тепло в первой половине января - явление не редкое. В 2005 и 2007 году средняя температура воздуха была даже положительной (+0,9 и +2,1 градуса соответственно), а в 2012 и 2014 годах она составляла -0,7 и -0,5 градуса соответственно). / meteonovosti.ru /



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