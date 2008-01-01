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Новости погоды
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Всю неделю погода в Москве на грани рекордов
ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 13 января

  В понедельник в теплом секторе циклона максимальная температура в Москве приблизится к 3 градусам, но до рекордных значений вряд ли дотянет (для 13 января максимум составляет +3.7 и наблюдался в 2005 году).

Во вторник и среду столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, ночью в Москве 0..-2, днем до 2 тепла, ветер западный, умеренный, в среду днем его порывы местами достигнут 12-14 м/с.

В четверг местами соберется небольшой дождь, а юго-западный ветер, местами с порывами 12-14 м/с, принесет новую порцию тепла: ночью в Москве 1..3, днем 3..5 выше ноля. В этот день может быть обновлен абсолютный максимум этих суток, который составляет +3.1 и наблюдался в 1925 году. И не исключено, что от снежного покрова к конце недели останутся только крохи.

В последний рабочий день недели атмосферное давление подрастет, существенных осадков не ожидается, температура в течение суток около 0 градусов.

Среднесуточная температура воздуха останется на уровне -0,3..-0,5 градуса.

В 21 веке такое тепло в первой половине января - явление не редкое. В 2005 и 2007 году средняя температура воздуха была даже положительной (+0,9 и +2,1 градуса соответственно), а в 2012 и 2014 годах она составляла -0,7 и -0,5 градуса соответственно). / meteonovosti.ru /
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