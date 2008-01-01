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Европейская зима и в Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 13 января



Монгольский антициклон, который властвует над Сибирью каждую зиму, в этом году все никак не может вступить в свои права. Первая декада января радовала сибиряков прекрасной, теплой снежной погодой, которую дарил обширный атлантический циклон со сложной системой фронтов.



В первую декаду января в некоторых регионах выпало больше половины месячной нормы осадков. Среднедекадная температуры воздуха казалась выше климатической на 4-5 градусов.



Привычная для января погода вернулась всего на 3 дня, с 10 по 12 января. Азиатский максимум захватил все таки власть над югом Западной Сибири. Заметно похолодало, в предгорьях Кузнецкого Алатау и в Горном Алтае столбики термометра опустились до -30 градусов и ниже.



Но с 13 января новый обширный циклон с запада принесет потепление и снег. Температура повысится до -5.. -10 град в дневные часы. Приземная инверсия разрушится, и синоптическая ситуация будет способствовать рассеиванию вредных примесей, что очень актуально для больших промышленных городов Сибири. По предварительным прогнозам такая мягкая зимняя погода продержится до среды, 15 января. / meteonovosti.ru /



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