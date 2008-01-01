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Таллинн - рекордсмен погоды

ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 13 января



Атлантические циклоны один за другим атакуют Европейский континент, отмечаясь сильными осадками и аномальным теплом. Вот и минувший день не стал исключением. Рекордсменов сразу по двум номинациям стал Таллинн - столица Эстонии.



12 января в городе была зафиксирована рекордно высокая температура 6.5, что выше предыдущего абсолютного максимума для этого дня на 0.6 градуса, который наблюдался в 1983 и 2009 годах



В этот же день обновился и суточный максимум по осадкам. 12 января на Таллинн вылилось 22.2 мм, прежний 14.2 мм наблюдался в 1978 году. / meteonovosti.ru /



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