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Новости погоды
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Таллинн - рекордсмен погоды
ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 13 января

  Атлантические циклоны один за другим атакуют Европейский континент, отмечаясь сильными осадками и аномальным теплом. Вот и минувший день не стал исключением. Рекордсменов сразу по двум номинациям стал Таллинн - столица Эстонии.

12 января в городе была зафиксирована рекордно высокая температура 6.5, что выше предыдущего абсолютного максимума для этого дня на 0.6 градуса, который наблюдался в 1983 и 2009 годах

В этот же день обновился и суточный максимум по осадкам. 12 января на Таллинн вылилось 22.2 мм, прежний 14.2 мм наблюдался в 1978 году. / meteonovosti.ru /
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