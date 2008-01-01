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Новости погоды
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Контрасты сибирской погоды
ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 13 января

  Атлантические циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, не скупятся на осадки, сильный ветер и метели. Накануне, с приближением с запада одного из циклонов, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ветер усиливался в порывах до 24 м/с. В начале новой недели атмосферный вихрь вплотную приблизился к юге Таймыра, обрушившись снегопадами и метелями при штормовом ветре 20-25 м/с.

Во вторник, по мере продвижения циклона, на юге Таймыра снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, да и он пройдет лишь местами, ветер ослабеет до 10-15 м/с, но местами его порывы сохранятся штормовой силы, 20-25 м/с. И только в середине недели ветер ослабеет до 15-20 м/с.

В то время как на юге Таймыра штормовая погода, 12 января в Эвенкии, обновился абсолютный максимум температуры. В теплом секторе атлантического циклона, в Туре - столице Эвенкии, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 20 градусов. В результате новый рекорд температуры составляет -11.2, что выше предыдущего на 1.1 градуса, продержавшегося с 1937 года.

В предстоящие сутки в Туре сохранится теплая погода с температурой днем -10..-15 градусов, небольшой снег пройдет не везде. Но рекорда не случится: для 14 января он составляет -3.5 и наблюдался в 1992 году. / meteonovosti.ru /
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