Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
13 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О снеге в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 13 января

  Как правило, к середине календарной зимы столичный регион не остается без снега. В Москве высота его в среднем колеблется в пределах 20-25 см, в области 16-20 см. Причем меньше снега бывает на севере и северо-западе Подмосковья, и больше на юго-востоке и востоке.

В текущем январе закономерность распределения высоты снежного покрова пока отличается от климата. После снежной субботы утром 12 января в Москве снега было 5-10 см, в Клину и Истре 1-5 см, в Коломне Серпухове и Кашире 10-13см. А на крайнем востоке Московской области, куда снегопад пришел позже, всего 3-5 см.

Больше всего снега к утру 12 января выпало на западе, в Можайске высота его достигла 15 см, что близко к норме начала 2 декады января.

Но дожди и положительная температура воздуха быстро внесут коррективу в этот метеопараметр, и часть Москвы и Подмосковья вновь окажутся без снега. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вт.
14 янв.
+1
Ср.
15 янв.
+2
Чт.
16 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гаруя		 -50
Томпо

некомфортное место: Исафьордур
комфортное место: Джамшедпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100