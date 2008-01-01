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О снеге в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 13 января



Как правило, к середине календарной зимы столичный регион не остается без снега. В Москве высота его в среднем колеблется в пределах 20-25 см, в области 16-20 см. Причем меньше снега бывает на севере и северо-западе Подмосковья, и больше на юго-востоке и востоке.



В текущем январе закономерность распределения высоты снежного покрова пока отличается от климата. После снежной субботы утром 12 января в Москве снега было 5-10 см, в Клину и Истре 1-5 см, в Коломне Серпухове и Кашире 10-13см. А на крайнем востоке Московской области, куда снегопад пришел позже, всего 3-5 см.



Больше всего снега к утру 12 января выпало на западе, в Можайске высота его достигла 15 см, что близко к норме начала 2 декады января.



Но дожди и положительная температура воздуха быстро внесут коррективу в этот метеопараметр, и часть Москвы и Подмосковья вновь окажутся без снега. / meteonovosti.ru /



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