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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 13 января



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,6..3,1 градуса; Северном 2,2..2,9 градуса, Северо-восточном 1,9..3,0 градуса, Восточном 2,3..2,7 градуса, Юго-восточном 1,9..3,1 градуса, Южном 2,0..3,0 градуса, Юго-Западном 1,8..2,6 градуса, Западном 1,2..2,4 градуса, Северо-западном 1,2..2,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,2..2,5 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха 1,7..2,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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