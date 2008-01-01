Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
13 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 13 января

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,6..3,1 градуса; Северном 2,2..2,9 градуса, Северо-восточном 1,9..3,0 градуса, Восточном 2,3..2,7 градуса, Юго-восточном 1,9..3,1 градуса, Южном 2,0..3,0 градуса, Юго-Западном 1,8..2,6 градуса, Западном 1,2..2,4 градуса, Северо-западном 1,2..2,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,2..2,5 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха 1,7..2,0 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вт.
14 янв.
+1
Ср.
15 янв.
+2
Чт.
16 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гаруя		 -50
Томпо

некомфортное место: Исафьордур
комфортное место: Джамшедпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100