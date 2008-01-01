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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 13 января



Погоду в столичной области будет определять юго-западная часть обширного циклона с центром над Архангельской областью. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градуса, по области -1..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 80- 90%. / meteonovosti.ru /



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