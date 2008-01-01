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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:29 Вторник, 14 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -2..+3 градуса. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области сохранится не комфортная погода с выраженным биотропным влиянием на здоровье. Это обусловлено аномально высокой для января температурой, высокой влажностью, колебаниями атмосферного давления и выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Метеозависимые люди с хроническими недугами, проявлениями психо-эмоциональной и вегетативной нестабильности, переутомлением, реагируют на такие внешние условия общим недомоганием, обострением имеющихся недугов, снижением умственной и физической активности.

Чтобы переносить погодные капризы легче, уменьшить неблагоприятные ответные реакции, прежде всего, поможет поддерживающее медикаментозное лечение хронических болезней по рекомендации лечащего врача, полноценный сон, соблюдение режима труда и отдыха, по возможности - активный отдых и прогулки на воздухе, прием растительных адаптогенов и витаминных комплексов.

Геомагнитный фон 14 января спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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