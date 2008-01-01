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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 14 января

  В первый день Старого Нового Года погода в Москве никаких сюрпризов не преподнесла: тепло и сыро.

А вот в позапрошлом веке этот день выдался студеным, в ранние утренние часы 14 января 1893 года мороз усиливался до -37.4 градуса и с тех пор ниже температуры ниже не было. Но радует и другое, абсолютный максимум температуры останется за 2015 годом, когда воздух разогревался до 3.4 градуса.

В прошедшем, 2019 году, 14 января выдалось теплым, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-6 градусов. Минимальная температура составляла -2.9, максимальная -1.2. / meteonovosti.ru /
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