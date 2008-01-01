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На европейском севере метут метели

ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 14 января



Североатлантический циклон, определяющий аномально теплую погоду на большей части ЕТР, перемещается вдоль арктического побережья. А где циклон и его атмосферные фронты, там осадки и порывистый ветер. Не стал исключением и минувший день, 13 января. Атмосферный вихрь принес в Ненецкий автономный округ снегопады. При ветре, в порывах достигавшем 16-20 м/с, разыгрались метели. Ситуация для европейского севера не редкая. 15 января Ненецкий автономный округ окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха понизится. Днем -5..-10 градусов, на востоке до -16, в западных районах 0..-5. При облачной с прояснениями погоде пройдет снег от небольшого до умеренного. На побережье местами порывы ветра до 15-18 м/с, метель. / meteonovosti.ru /



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