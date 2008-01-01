Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
14 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На европейском севере метут метели
ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 14 января

  Североатлантический циклон, определяющий аномально теплую погоду на большей части ЕТР, перемещается вдоль арктического побережья. А где циклон и его атмосферные фронты, там осадки и порывистый ветер. Не стал исключением и минувший день, 13 января. Атмосферный вихрь принес в Ненецкий автономный округ снегопады. При ветре, в порывах достигавшем 16-20 м/с, разыгрались метели. Ситуация для европейского севера не редкая. 15 января Ненецкий автономный округ окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха понизится. Днем -5..-10 градусов, на востоке до -16, в западных районах 0..-5. При облачной с прояснениями погоде пройдет снег от небольшого до умеренного. На побережье местами порывы ветра до 15-18 м/с, метель. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
15 янв.
+2
Чт.
16 янв.
+4
Пт.
17 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Бида		 -49
Сусуман

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Джхарсугуда

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100