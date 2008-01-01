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До Камчатки добрался очередной южный циклон
ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 14 января
Южные районы Камчатки знамениты необычными погодными условиями. Снега зимой здесь бывает очень много, нередко бушуют ветры ураганной силы. Ведь этот регион часто оказывается на пути южных циклонов. Не стал исключением и минувший день, 13 января. Обширный циклонический вихрь оказался над югом Камчатки. Атмосферные фронты пересекали полуостров. Снова не обошлось без осадков и порывистого ветра. 13 и ночью 14 января на Камчатке шел снег, на юге мокрый снег. Количество выпавших осадков достигло 22 мм в пересчете на воду. Примерно 20% от климатической нормы. Мели метели, ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с. На юге мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достиг 32 мм. В настоящее время на Камчатке, преимущественно в южных районах, ведутся работы по расчистке дорог от снега. В школах отменены занятия, возникли проблемы с сообщением. И ненастный циклон, пришедший с Тихого океана, на достигнутом не остановится. Вихрь начнет двигаться в северном направлении, а это значит, что зона осадков переместится на север. И еще несколько дней на Камчатке задержится ненастная и ветреная погода. 15 января пройдет снег различной интенсивности, местами сильный снег, на юго-восточном побережье без существенных осадков. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 25-30 м/с в порывах, разыграются метели. Температура воздуха днем 0..-5, при облачности до -10 градусов. / meteonovosti.ru /
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