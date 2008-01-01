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До Камчатки добрался очередной южный циклон

ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 14 января



зимой здесь бывает очень много, нередко бушуют ветры ураганной силы. Ведь этот регион часто оказывается на пути южных циклонов. Не стал исключением и минувший день, 13 января. Обширный циклонический вихрь оказался над югом Камчатки. Атмосферные фронты пересекали полуостров. Снова не обошлось без осадков и порывистого ветра. 13 и ночью 14 января на Камчатке шел снег, на юге мокрый снег. Количество выпавших осадков достигло 22 мм в пересчете на воду. Примерно 20% от климатической нормы. Мели метели, ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с. На юге мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достиг 32 мм. В настоящее время на Камчатке, преимущественно в южных районах, ведутся работы по расчистке дорог от снега. В школах отменены занятия, возникли проблемы с сообщением. И ненастный циклон, пришедший с Тихого океана, на достигнутом не остановится. Вихрь начнет двигаться в северном направлении, а это значит, что зона осадков переместится на север. И еще несколько дней на Камчатке задержится ненастная и ветреная погода. 15 января пройдет снег различной интенсивности, местами сильный снег, на юго-восточном побережье без существенных осадков. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 25-30 м/с в порывах, разыграются метели. Температура воздуха днем 0..-5, при облачности до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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