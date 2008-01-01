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Санкт-Петербург в ожидании климатических рекордов

ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 14 января



В Санкт-Петербурге продолжается затяжная теплая аномалия. Январь продолжает традиции очень теплого декабря и пока претендует на звание самого теплого в истории метеонаблюдений. В прошедшее воскресенье, 12 января, температура в городе повысилась до +4,7 и едва не повторила абсолютный максимум для этой даты (+5,1).







На этот раз рекорд не состоялся, но все еще впереди. В Северной Атлантике раскручивается очередной обширный циклонический вихрь. Его центр в ближайшие дни будет находится недалеко от Исландии, а в циркуляцию будет вовлечен очень теплый воздух субтропиков. Пройдя через территорию Испании, Франции и Германии, в середине недели волна экстремального тепла достигнет северо-западных районов России.







По прогнозам, 15 и 16 января температура в Санкт-Петербурге повысится до +5..+8 градусов, едва ли устоят рекорды температуры 45-летней давности для этих дней. Как и в минувшие выходные, потепление будет сопровождаться дождями и сильным юго-западным ветром.



Тем временем, в середине календарной зимы жители Северной столицы могут полюбоваться настоящими весенними явлениями. Как сообщают местные новостные порталы, в разных районах города внезапно зацвела верба, в Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, на несколько месяцев раньше срока зацвела калина, жимолость и волчеягодник. / meteonovosti.ru /



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