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Аномально теплая погода сохраняется в средней полосе

ИА "Метеоновости" / 13:42 Вторник, 14 января



Стараниями атлантических циклонов на севере и в центральных районах ЕТР сохраняется аномально теплая погода. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов, а в отдельных районах и на 10-12. Каждый день приходится вносить правки в климатический справочник. И каждый раз не одну. 13 января тоже не обошлось без рекорда. Единственного. В рекордсмены вышла Костромская область. Очередной температурный рекорд, +1,9 градуса, зафиксирован в Кологриве. Ранее, в 2009 году, рекорд был 1,6 градуса. В средней полосе ЕТР погоду определяет теплый сектор циклона. А центр вихря уже переместился к Ямалу.



И тепло сохранится в центральных областях еще некоторое время. Ведь атлантический циклон не сдает позиции, а на смену ему спешит еще один циклон. 15 января при облачной погоде местами небольшой мокрый снег, преобладающая температура -2..+3 градуса. Вероятно, вновь не обойдется без рекордов. / meteonovosti.ru /



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