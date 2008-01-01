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Температурные контрасты Якутии

ИА "Метеоновости" / 14:16 Вторник, 14 января



В нынешнем году погодные условия в Якутии очень необычны. Здесь, как и всегда, морозно. И морозы, особенно в известных полюсах холода, Оймяконе и Верхоянске, нешуточные. 13 января минимальная температура воздуха в Верхоянске -52,7 градуса, в Оймяконе -49,2. Да и в целом, по востоку и северо-востоку Якутии морозы около -45 градусов - обычное дело. Среднесуточная температура здесь близка к климатической норме. Но, следует отметить, что это - самая низкая температура воздуха в России.



Но и аномально высокая температура сейчас здесь же, в Якутии, но не на северо-востоке, а в южных и юго-западных районах. Днем и ночью воздух здесь холодный, морозы ощутимые, -10..-15 градусов, по ночам подмораживает до -20 градусов. А в среднем получается, что температура воздуха 13 января превысила привычные значения на 20 градусов! В Ярольине аномалия температуры составила +23,2 градуса. Днем термометры показали -14,1 градуса, к вечеру температура понизилась до -31,1 градуса. В настоящее время морозы в южные и юго-западные районы Якутии вернулись. Ночью здесь -35..-40, днем -30..-35. / meteonovosti.ru /



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