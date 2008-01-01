Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
14 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные контрасты Якутии
ИА "Метеоновости" / 14:16 Вторник, 14 января

  В нынешнем году погодные условия в Якутии очень необычны. Здесь, как и всегда, морозно. И морозы, особенно в известных полюсах холода, Оймяконе и Верхоянске, нешуточные. 13 января минимальная температура воздуха в Верхоянске -52,7 градуса, в Оймяконе -49,2. Да и в целом, по востоку и северо-востоку Якутии морозы около -45 градусов - обычное дело. Среднесуточная температура здесь близка к климатической норме. Но, следует отметить, что это - самая низкая температура воздуха в России.

Но и аномально высокая температура сейчас здесь же, в Якутии, но не на северо-востоке, а в южных и юго-западных районах. Днем и ночью воздух здесь холодный, морозы ощутимые, -10..-15 градусов, по ночам подмораживает до -20 градусов. А в среднем получается, что температура воздуха 13 января превысила привычные значения на 20 градусов! В Ярольине аномалия температуры составила +23,2 градуса. Днем термометры показали -14,1 градуса, к вечеру температура понизилась до -31,1 градуса. В настоящее время морозы в южные и юго-западные районы Якутии вернулись. Ночью здесь -35..-40, днем -30..-35. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
15 янв.
+2
Чт.
16 янв.
+4
Пт.
17 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Бида		 -49
Сусуман

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Джхарсугуда

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100