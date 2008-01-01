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В Крыму похолодает, усилится ветер

ИА "Метеоновости" / 14:27 Вторник, 14 января



В теплом секторе атлантического циклона "грелся" в минувшие дни полуостров Крым. Температура воздуха здесь превышала привычные значения на 5-7 градусов. Рекордов не было, но 13 января воздуха в Феодосии прогрелся до 11,6 градуса. В Евпатории было 9,7 градуса, в Алуште 9,5.



Уже 15 января циклонический вихрь сместится к востоку, а Крым окажется в антициклоне. При переменной облачности осадков не ожидается, но ветрено, местами порывы до 10-15 м/с. Ночью термометры покажут -3..+2 градуса, на южном побережье до +5. Днем уже не так тепло, +4..+9, в горах 0..+3. / meteonovosti.ru /



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