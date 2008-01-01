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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 14 января



В 15 часов в Москве облачная погода с редкими прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,8..2,3 градуса; Северном 1,1..2,1 градуса, Северо-восточном 1,0..2,4 градуса, Восточном 1,5..1,8 градуса, Юго-восточном 1,4..2,2 градуса, Южном 1,3..2,2 градуса, Юго-Западном 1,2..1,6 градуса, Западном 0,4..1,8 градуса, Северо-западном 1,3..2,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 0,9..1,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,0..1,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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