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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 14 января
Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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