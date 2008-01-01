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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 14 января



Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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