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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:25 Среда, 15 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном мегаполисе погода, по медицинской оценке и влиянию на самочувствие, сохраняется биотропная, что обусловлено термическим дискомфортом, повышенной влажностью, выраженным дефицитом кислорода в воздухе на фоне колебаний атмосферного давления. Погодные условия не служат причиной болезни, но, тем не менее, у метеозависимых людей такие не комфортные внешние погодные факторы играют провоцирующую роль и вызывают обострения многих хронических недугов. Практически здоровые люди, не реагирующие на перепады метеопараметров, также могут отмечать ухудшение самочувствия, снижение активности и симптомы вегетативных нарушений. / meteonovosti.ru /
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