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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 15 января

  На календаре уже 15 января, а настоящая зима не спешит в столичный регион. Выпавший снег стремительно тает и высота его не превышает 4 см, хотя, согласно многолетним наблюдениям, средняя высота снега к середине января составляет 24 см, а максимальная - 63 см. Сильные снегопады, когда за сутки выпало почти 11 мм осадков, наблюдались в Москве 15 января в 1999 году. После такого снегопада сугробы вырастают на 10-12 см.

Сегодняшним днем температура воздуха +1..+3 градуса, не рекорд, но очень близко. Ведь рекорд, +3,1 градуса, состоялся в 1993 году. А самая холодная ночь15 января была в позапрошлом веке, в 1893 году, когда морозы достигали -37,8 градуса.

В прошлом, 2019 году в этот день было тепло: ночью слабый мороз -2,1 градуса, днем максимальная температура воздуха составила +0,3 градуса. Прошли осадки в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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