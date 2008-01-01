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Резко ухудшится погода в Приволжье

ИА "Метеоновости" / 10:56 Среда, 15 января



В ночь с 15 на 16 января резко ухудшится погода в Приволжском федеральном округе. Причиной этого станет североатлантический циклон, центр которого перемещается вдоль арктического побережья. Атмосферный вихрь принесет в регион целый комплекс неблагоприятных погодных явлений - снег и мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, в отдельных районах высока вероятность ледяных дождей и гололеда.



Прогнозируется сильный порывистый юго-западный ветер, при выпадении снега возможна метель и снежные заносы на дорогах. Почти на всей территории региона непогода будет сопровождаться повышением температуры до оттепели. В четверг ненастье накроет Уральский федеральный округ.



В конце недели на смену оттепели придут морозы от небольших до умеренных, местами пройдет снег, на дорогах возможна сильная гололедица. / meteonovosti.ru /



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