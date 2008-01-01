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Новости погоды
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В Москве на пике зимы рекордное тепло!
ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 15 января

  15 и 16 января столица окажется в зоне мощного выноса тепла с севера Африки. На высоте 1,5 км температура воздуха повысится до +3..+5 градусов. Плотный ветер будет способствовать проникновению теплого воздуха и в нижние слои атмосферы. Поэтому температура в Москве приблизится к рекордным значениям, а может быть и превысит их.

15 января абсолютный максимум составляет 3,1 градуса и принадлежит 1993 году, для 16 января максимум тоже 3,1 градуса и наблюдался в 1925 году.

Самая высокая температура воздуха в Москве на пике зимы в текущем веке составляла +3,0 градуса в 2015 году. / meteonovosti.ru /
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