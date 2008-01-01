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Ненастье на Британских островах
ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 15 января

  Мощный циклон, получивший имя "Брендан", продолжает портить погоду на Британских островах.Порывы ветра у западного побережья Англии достигали 40 м/с, а высота волн 8-10 метров. Давление в центре циклона 14 января составляло 955 мм рт ст, что сравнимо с тропическим вихрем.

Из-за сильного порывистого ветра и возможности нагона метеослужба Англии предупреждала жителей ряда графств об опасности прибрежных наводнений, сбоев в подаче электричества.

Вихрь медленно перемещается к северу, ухудшая погоду на севере Германии и в странах Скандинавии.

А на Британских островах прошедшей ночью осадки ослабели, но порывы ветра местами еще достигали 28-35 м/с.

На побережье Норвегии ветер усиливался до 28-33 м/сек, в Швеции до 23 м/сек, прошли небольшие осадки.

В Германии и Дании порывы ветра достигали 24-28 м/сек, осадки тоже были небольшими. Сказалось влияние этого шторма и на западном побережье Франции, где осадки были небольшими, а вот ветер ночью усиливался до 20-25, в отдельных пунктах до 35 м/сек.

В ближайшие сутки давление в центре вихря будет расти, "раскрутившись" до больших высот он станет малоподвижным. Поэтому, заметно ослабев, он доберется до северо-западного побережья Скандинавии лишь к концу недели. И большого вреда уже не принесет.

Туристам не стоит беспокоиться: в Лондоне и Париже в ближайшие дни сильного ветра не ожидается, при небольшом дожде, днем 10-12 тепла. К выходным вероятность осадков уменьшится, и св тылу циклона станет прохладнее на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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