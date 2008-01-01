

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зимний дефицит осадков в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:10 Среда, 15 января



Нынешняя зима в Москве оказалась скупа не только на морозы, но и на осадки. В декабре 2019 года на город выпало 22-33 мм осадков, что в среднем составляет около половины месячной нормы. Причем большая часть этих осадков была в виде дождя. Поэтому снежный покров в городе не сформировался.



В январе дефицит осадков сохраняется. На 15 января в Москве выпало 17-22 мм, или менее половины месячной нормы. Снежный покров сформировался, но значительно ниже многолетних значений.



Наибольший дефицит осадков за первые 2 месяца зимы отмечен в зиму 1953-1954 годов, когда выпало всего 37 мм, или менее 40 процентов от нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



