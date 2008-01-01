Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
15 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 15 января

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,3..3,1 градуса; Северном 1,9..2,8 градуса, Северо-восточном 1,6..2,9 градуса, Восточном 1,9..2,2 градуса, Юго-восточном 1,5..2,5 градуса, Южном 1,4..2,8 градуса, Юго-Западном 1,0..2,3 градуса, Западном 1,9..2,8 градуса, Северо-западном 2,3..3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,6..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..2,1 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Чт.
16 янв.
+4
Пт.
17 янв.
+2
Сб.
18 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -52
Делянкир

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Гая

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100