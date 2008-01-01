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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 15 января



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,3..3,1 градуса; Северном 1,9..2,8 градуса, Северо-восточном 1,6..2,9 градуса, Восточном 1,9..2,2 градуса, Юго-восточном 1,5..2,5 градуса, Южном 1,4..2,8 градуса, Юго-Западном 1,0..2,3 градуса, Западном 1,9..2,8 градуса, Северо-западном 2,3..3,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,6..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..2,1 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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