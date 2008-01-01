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Зона ненастья с Камчатки держит путь на Чукотку

ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 15 января



Активный циклон уже несколько дней оказывает влияние на погоду Камчатского края. Он принес осадки, местами сильные ( дождь, мокрый снег, снег). За прошедшие сутки количество выпавших осадков составило местами 17-27 мм. При сильном порывистом ветре отмечалась метель, налипание мокрого снега ( диаметр отложений достигал 25 мм). Ветер усиливался до 25-30 м/с. И сегодня там еще со снегом, сильным ветром.



Но с 16 января начиная с юга полуострова начнется улучшение погоды. Интенсивность снега уменьшится, ветер ослабеет. И немного подморозит. Днем до -1:-6, ночью до -10:15.



А ненастный циклон будет смещается на север. И вся непогода уже в ночь на 16 января обрушится на Чукотку. На большей части территории округа снег, мокрый снег, усиление ветра до 18-23 м/с, на побережье морей до 28-33 м/с, метель, температура -3,-8, местами 0,-5, на западе -13,-18 градусов.



17 января на большей части территории округа снег, метель, на востоке округа сильный снег, -3,-8, на восточном побережье до 3 тепла, порывы ветра на побережье 25-30 м/с. К 18 января, уже в тылу циклона, еще со снегом, порывистым ветром, температура же понизится на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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