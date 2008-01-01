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Новости погоды
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Москва близка к рекорду!!
ИА "Метеоновости" / 14:26 Среда, 15 января

  В 14 часов термометры на ВДНХ показали 2,9 градуса. До повторения рекорда 1993 года со значением 3,1 градуса осталось совсем немного, 0,2 градуса.

Вторжение теплого воздуха продолжается, ждем новых, более высоких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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