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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 15 января



Погоду в столичной области будет определять теплый фронт атлантического циклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области 0..+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12- 14м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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