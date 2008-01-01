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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:39 Четверг, 16 января



Атмосферный фронт с запада принес в столицу накануне слабые осадки, температура приблизилась к рекордно высокой для этого дня. Во второй половине дня, несмотря на хмурое небо и осадки она повышалась почти до 3 градусов.



И сегодня, 16 января, в теплой части североатлантического циклона, сохранится очень теплая погода (средняя суточная температура на 12 градусов превысит климатическую норму), местами с небольшим дождем. Максимальная температура воздуха составит +1,+3 градуса. Большая вероятность того, что будет достигнут и даже перекрыт абсолютный максимум температуры 1925 года, когда столбики термометров поднялись отметки +3,1 градуса. Самая же холодная ночь была в 1940 году, когда температура понижалась до -40 градусов! В прошлом, 1919 году, 16 января в Москве была вполне комфортная погода с небольшим морозом и слабым снегом. Под утро температура была -7,6 градуса, а днем повысилась до -4,9 градусов. Высота снега составила 34 см. / meteonovosti.ru /



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