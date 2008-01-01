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Первый температурный рекорд года в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:09 Четверг, 16 января



С первых чисел наступившего года в столичном регионе сохраняется аномально теплая погода. Максимальная температура в городе ежедневно подбирается к рекордным значениям, но до сегодняшнего дня преодолеть их не получалось. Так, в минувшие сутки, 15 января всего 0.2 градуса не хватило до рекорда.



Зато сегодня уже в утренние часы температура в Москве повторила рекорд 1925 года. В 8 часов она составила +3.1 градуса. Именно такое значение является суточным максимумом для 16 января. 94 года подобного тепла в Москве в эти сутки не случалось.



Это первый температурный рекорд 2020 года в столице.



Окончательное значение температурного рекорда будет в конце дня, а пока температура продолжает повышаться. / meteonovosti.ru /



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