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Новости погоды
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Первый температурный рекорд года в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:09 Четверг, 16 января

  С первых чисел наступившего года в столичном регионе сохраняется аномально теплая погода. Максимальная температура в городе ежедневно подбирается к рекордным значениям, но до сегодняшнего дня преодолеть их не получалось. Так, в минувшие сутки, 15 января всего 0.2 градуса не хватило до рекорда.

Зато сегодня уже в утренние часы температура в Москве повторила рекорд 1925 года. В 8 часов она составила +3.1 градуса. Именно такое значение является суточным максимумом для 16 января. 94 года подобного тепла в Москве в эти сутки не случалось.

Это первый температурный рекорд 2020 года в столице.

Окончательное значение температурного рекорда будет в конце дня, а пока температура продолжает повышаться. / meteonovosti.ru /
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