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Новости погоды
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На востоке России и снега, и морозы
ИА "Метеоновости" / 10:51 Четверг, 16 января

  Восточные районы России никак не освободятся от присутствия циклонических вихрей. В минувшие сутки глубокий циклон с центром у восточного побережья камчатки охватил своим влиянием не только полуостров, но и охотское побережье Хабаровского края, Курилы Магаданскую область и большую часть Чукотского а.о.. В Камчатском крае и Магаданской области, оказавшихся ближе всех к центру циклона, погода была крайне неблагоприятной: сильный снег, метель, ветер штормовой силы. В этих краях вихрь добавил в январскую копилку осадков до 15 мм. Сильные ветра разгулялись на севере Курильской гряды (до 22 м/с). На восточном побережье Чукотки при ветре до 36 м/с бушевала продолжительная метель.

В ближайшие сутки циклон мало изменит свое местоположение, но начнет потихоньку заполняться. Он сохранит неблагоприятную погоду в Камчатском крае, на востоке Чукотки и в Магаданской области. И лишь в выходные дни циклон уйдет на просторы Берингова моря. В тыл ему начнет поступать арктический воздух и в Магаданской области и на севере Камчатского края морозы усилятся. / meteonovosti.ru /
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