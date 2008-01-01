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Новости погоды
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Непогода Атлантики добралась до Западной Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 16 января

  Обширный циклон с системой фронтов, который занимает огромную территорию, испортит погоду от Урала до Западной Сибири.

Мощный атмосферный вихрь принесет с собой снег, метель, гололедные явления, ветер. Разница между ночными и дневными температурами будет невелика. Ночью 17 января на юге Западной Сибири ожидается -8..-13 градусов, днем -3.. -8. Сильный порывистый ветер 12-17 м/с, местами усиление до 22 м/с.

Обстановка на дорогах обострится. Сильная гололедица , снежные заносы и ухудшение видимости в метели не будут способствовать комфортному передвижению на дорогах региона. Штормовые предупреждения переданы в местные органы власти и МЧС, население предупреждено о надвигающейся непогоде.

С 19 января юг Сибири окажется в тыловой части циклона, и в регионе заметно похолодает. Минимальная температура опустится до -15..-20 градусов, местами -25. Днем -7..-12 градусов. Небольшой снег сохранится по всей территории, местами до умеренного. Высота снежного покрова за процесс увеличится на 5-10 см. / meteonovosti.ru /
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