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Российский северо-запада начал удивлять рекордами

ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 16 января



Погода северо-западных районов Европейской России не отстает от погоды центральных областей. Она также с лихвой получает тепло Атлантики. В Северной столице, как и в Москве, в центральном месяце зимы не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. За первую половину месяца средняя температура превысила многолетние значения на 7 градусов и останавливаться на достигнутом не собирается. Вплоть до последней пятидневки месяца температура воздуха ожидается выше обычных для этой поры значений на 12! Градусов.



И если 15 января температура в Москве близко подошла к рекорду, но не установила его, то в Северной столице середина месяца войдет в историю с рекордом.



Максимальная температура в городе 15 января повысилась до +7.6, что на 2.1 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1975 года.



Аномально тепло было и в других городах северо-запада. Так в Новгороде пал рекорд 1982 года, который составлял +3.0 градусов, а 15 числа температура повысилась до +5.7 градусов. Не устоял и рекорд в столице Карелии, Петрозаводске, новый максимум для 15 января составляет теперь +5.2 градуса (предыдущий, +3.6, отмечался в 1975 году). / meteonovosti.ru /



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