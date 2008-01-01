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Новости погоды
Москва расстается с атрибутами зимы: Совсем?
ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 16 января
Январь продолжил теплую эстафету своего предшественника и уже с первых чисел взял курс на аномальное тепло. За первую половину месяца средняя температура воздуха в столице превысила норму на 8-9 градусов, а самая низкая температура, на которую оказался способен январь 2020 года, всего -7 градусов (Тушино).
Первые вылазки в виде снега погода предприняла еще в октябре, но больше суток он не задержался. Были робкие попытки прикрыть московскую землю снегом в ноябре и декабре, но и они не увенчались успехом. Лишь 31 декабря долгожданный снег образовал небольшие сугробы на радость москвичам.
Но с началом года активная Атлантика решила расправиться и с ними. В первой половине месяца осадки выпадали сразу в трех фазах: снега, мокрого снега и дождя, что не способствовало росту снежного покрова. На сегодняшний день его высота на ВДНХ составляет всего 2 см. В других районах столицы его высота колеблется от 1 до 5 см, в районе ТСХА и Измайлова к 16 января снег сошел.
В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов. В пятницу без существенных осадков и днем в Москве от 1 до 3 тепла Температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, а значит, от снега и наледи на тротуарах не останется и следа.
И ледяной покров на малых реках и прудах может растаять. Даже на водохранилищах образуются почти весенние проталины.
К выходным атмосферное давление немного подрастет, в облаках будут больше просветов. В субботу ночью около 0 градусов, днем от 0 до +2. В воскресенье ночью слабый минус, -1..3, днем от -1 до +1 градуса. Такая погода больше соответствует концу марта.
Но не стоит планировать весну в феврале, зима еще вернется! / meteonovosti.ru /
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