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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 16 января

  В 12 часов в Москве облачная погода, слабые осадки, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,9..3,4 градуса; Северном 2,4..3,3 градуса, Северо-восточном 2,4..3,5 градуса, Восточном 2,7..3,0 градуса, Юго-восточном 2,4..3,2 градуса, Южном 1,8..3,4 градуса, Юго-Западном 1,6..2,8 градуса, Западном 1,5..2,8 градуса, Северо-западном 2,2..3,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,2..2,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха 1,5..2,6 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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