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Новости погоды
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О морозах в центре России стоит пока забыть
ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 16 января

  В текущем январе почти вся территория России пребывает в тепле. Лишь в Магаданской области и на востоке Якутии температура придерживается нормы. Самые большие по величине температурные аномалии сформировались в северной половине европейской территории и в центральных районах Красноярского края, где температура превышает норму на 10-12 градусов.

В центральных областях Европейской России наибольшие по величине положительные аномалии прослеживаются на севере: в Тверской, Ярославской и Ивановской областях. Так, в Тверской и Ярославской областях дневная температура была выше, чем в Курской и Воронежской. А в Ивановской области температура была такая же, как в Краснодарском крае (за исключением черноморского побережья).

В северных городах Центрального округа в середине месяца температура установила новые рекорды суточного максимума. Городами-рекордсменами стали Рыбинск Ярославской области и Тверь. В Рыбинске температура 15 января повысилась до +3.2, что на 0.4 градуса выше рекорда 2015 года, а в Твери преодолен рекорд, удерживающийся с 1925 года, максимальная температура составила +3.8 (предыдущий рекорд составлял 3.0 градуса).

Учитывая прогноз, аномально теплая погода удержится еще, как минимум, неделю. / meteonovosti.ru /
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