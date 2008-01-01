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Январь в Москве идет на рекорд, но о весне загадывать рано!

ИА "Метеоновости" / 13:22 Четверг, 16 января



Необычно теплая погода в январе 2020 года в центральной России, скорее всего, выведет этот месяц в число самых теплых. Для столицы самым теплым был январь 2007 года со средней месячной температурой -1,6 градуса. И в текущем месяце средняя месячная температура прогнозируется около этого значения.



Но о сокращении зимнего сезона мечтать пока рано. Зима в наших широтах имеет особенность в феврале наверстывать упущенное. В 40% случаев февраль в Москве бывает холоднее января. Самые большие различия в температурном режиме этих месяцев было в 2007 году, когда за экстремально теплым январем последовал холодный февраль со средней месячной температурой -11 градусов.



И со снежным покровом в 2007 году столица распрощалась лишь к середине марта, хотя в феврале того года выпадало более 40 см снега. / meteonovosti.ru /



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