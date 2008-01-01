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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 16 января



В 15 часов в Москве облачная погода, без осадков, порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,5..3,9 градуса; Северном 2,9..3,7 градуса, Северо-восточном 2,8..3,9 градуса, Восточном 3,4..3,7 градуса, Юго-восточном 2,9..3,7 градуса, Южном 2,5..3,8 градуса, Юго-Западном 2,1..3,6 градуса, Западном 2,0..3,1 градуса, Северо-западном 2,8..3,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,9..3,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,7..2,6 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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