Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 16 января

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона с центром над севером Архангельской области. При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +2....+4 градуса, по области +1..+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12- 14м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Пт.
17 янв.
+3
Сб.
18 янв.
+3
Вс.
19 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сазерленд		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Арика

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100