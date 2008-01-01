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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:09 Пятница, 17 января

  Предстоящим днём столица и область окажутся на северо-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 756 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура днем около 3 градусов, по области от 0 до +4 градусов. Ветер стихнет, сменится на западный румб, а его скорость составит 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе ожидается влажно-дискомфртная погода на фоне повышенного атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе. Такие условия не характерны для зимнего месяца. Для метеочувствительных людей с заболеваниями суставов и органов дыхания, сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями, такие погодные условия стали нынешней зимой причиной частых обострений и ухудшений самочувствия. Недостаток солнечного света - еще один внешний фактор, который увеличивает риски погодообусловленных недомоганий - это снижение защитных и иммунных механизмов, рост острых простудных и респираторных болезней, возникновение функциональных расстройств нервной системы, снижение общей физической активности и работоспособности. Особенно остро на "световой голод" реагируют дети и люди пожилого возраста, ослабленные после перенесенных заболеваний.

Помочь легче переносить не комфортные погодные условия помогут общеукрепляющие процедуры (водные процедуры с растительными и минеральными добавками, не нагрузочные спортивные и закаливающие процедуры, дыхательные упражнения и терренкуры на воздухе), прием витаминных комплексов и адаптогенов, соблюдение рекомендаций врача по лечению основного заболевания. / meteonovosti.ru /
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