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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:47 Пятница, 17 января

  Календарная зима вступила во вторую половину своего пребывания, а морозов в столице как не было, так и нет.

Вот и сегодня, по прогнозу синоптиков максимальная температура в городе повысится до +3 градусов, но до рекорда вряд ли дойдет. Пока он принадлежит 1925 году и составляет +4.2 градуса.

А самые суровые морозы в это время отмечались в предвоенные годы. В 1940 году 17 января под утро морозы ударили до -42.1 градуса. Такая температура стала не только суточным рекордом, но и самой низкой температурой центрального месяца зимы. Сильными осадками отметился этот день в 2016 году, на московскую землю выпало 7.7 мм.

В прошлом, 2019 году, 17 января в Москве отмечались небольшие морозы, шел снег. Под утро температура понизилась до -6.2 градусов, днем потеплело до -1.9 градусов. Несмотря на такую температуру, ее среднесуточное значение превысило норму более, чем на 5 градусов. За сутки выпало 4.2 мм осадков. Высота снега составила 33 см. / meteonovosti.ru /
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