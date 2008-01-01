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Санкт-Петербург - под вопросом рекорд вековой давности

ИА "Метеоновости" / 09:56 Пятница, 17 января



В середине текущей недели, по совместительству являющейся и серединой календарной зимы, Санкт-Петербург внес в климатическую летопись новые рекорда температуры. 15 и 16 января на пике волны тепла с юго-запада максимальный термометр официальной метеостанции Северной столицы достиг отметок +7,6 и +8,0 градусов соответственно. Предыдущие абсолютные максимумы этих дней (+5,5 и +5,4) продержались внушительный срок - 45 лет.



Кроме экстремального тепла североатлантический циклон принес дождь, порывистый юго-западный ветер и нагонную волну. К счастью, уровня наводнения подъем воды не достиг, и необходимости задействовать Комплекс защитных сооружений не возникло.



Но что готовит атмосфера на выходные? Погода остается очень теплой - по прогнозам, ночью в городе на Неве около нуля, днем в субботу +1..+3, в воскресенье (19 января) - +3..+5. То есть может быть обновлён абсолютный максимум 19 января, который составляет +4,1. Следует отметить, что этот рекорд - особенный. Он является образцом "климатической стойкости", так как продержался с 1898 года, то есть 122 года! (для справки: по предложению Петра I регулярные инструментальные наблюдения за погодой в Санкт-Петербурге ведутся с 1 декабря 1725 года).



Как разрешится эта интрига, станет известно в конце выходных - ждать осталось недолго. / meteonovosti.ru /



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