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Капризный рекорд в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:28 Пятница, 17 января



Главным вопросом минувшего дня, 16 января, был, пожалуй, вопрос о том, перекроется ли рекорд далекого 1925 года, когда воздух прогрелся до 3,1 градуса. Уже в 7 часов термометры на главной станции ВДНХ показали +3 градуса. К 9 часам воздух прогрелся до 3,1 градуса. Казалось бы, новый рекорд не за горами, но, увы, температура стала понижаться. К середине дня в столице было +2,7 градуса. И вновь повышение! В 15 и в 16 часов снова +3,1. К вечеру температура вновь начала немного понижаться. Но в 19 часов опять повысилась до 3,1 градуса. Да и в 21.00 на термометрах было 3,1 градуса. Таким образом, нового рекорда мы не дождались. В 22 часов воздух прогрелся еще на 0,1 градуса. И можно было бы написать, что установлен новый рекорд, но нет. Значение +3,2 градусов относится уже к 17 января, но для 17 января предыдущий рекорд 4,2 градуса. И вряд ли он будет перекрыт. Такой капризный рекорд температуры в нынешнем году. / meteonovosti.ru /



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