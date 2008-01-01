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Новости погоды
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Летние дожди в разгар зимы
ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 17 января

  Санкт-Петербург не оставляют в покое циклонические вихри и их атмосферные фронты. И погода здесь совсем не зимняя. Температура воздуха днем 16 января составила +8 градусов! Был перекрыт многолетний температурный рекорд. Но это не единственный рекорд в городе на Неве. 16 января на Северо-Западный район обрушились сильные дожди. В Санкт-Петербурге выпало 11 мм небесной влаги. Ранее, в 2003 году, рекордным считалось значение 10 мм. А для зимы столь сильные дожди не характерны. Как правило, такое случается летом. Месячная норма составляет 44 мм, а с начала месяца уже выпало 35 мм. И дожди продолжаются. / meteonovosti.ru /
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